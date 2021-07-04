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Полузащитник «Миннесоты» сделал предложение своей девушке сразу после матча МЛС

07:46
Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон со своей девушкой. Фото Instagram
Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон со своей девушкой. Фото Instagram

Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке после матча регулярного чемпионата МЛС против «Сан-Хосе» (2:2).

23-летний американец сделал предложение девушке Петре на поле.

Дотсон выступает за «Миннесоту» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в МЛС, в которых он забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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