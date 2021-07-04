Полузащитник «Миннесоты» сделал предложение своей девушке сразу после матча МЛС

Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке после матча регулярного чемпионата МЛС против «Сан-Хосе» (2:2).

23-летний американец сделал предложение девушке Петре на поле.

Дотсон выступает за «Миннесоту» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в МЛС, в которых он забил один гол.