Полузащитник «Миннесоты» сделал предложение своей девушке сразу после матча МЛС
07:46
Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон сделал предложение своей девушке после матча регулярного чемпионата МЛС против «Сан-Хосе» (2:2).
23-летний американец сделал предложение девушке Петре на поле.
Дотсон выступает за «Миннесоту» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в МЛС, в которых он забил один гол.
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