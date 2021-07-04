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Турецкий клуб предложил Балотелли контракт на два года

16:38
Марио Балотелли. Фото Instagram
Марио Балотелли. Фото Instagram
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Форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции. Клуб «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона, написал в Twitter журналист Николо Скира.

По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Клуб не сумел выйти в серию А, проиграв в полуфинале плей-офф за повышение в классе, и, вероятно, расстанется с Балотелли, чей контракт истек 30 июня.

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Иван Шитик все материалы автора

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