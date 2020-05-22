12 игроков мексиканского клуба «Сантос Лагуна» заболели коронавирусом

Еще у четверых игроков клуба «Сантос Лагуна» был диагностирован коронавирус, что может поставить под угрозу возобновление чемпионата Мексики, приостановленного более чем на два месяца из-за пандемии. Накануне восемь представителей клуба сдали положительный тест, сообщает Twitter Invictos.

Все они не имеют симптомов болезни. Футболистов изолировали от других игроков, за состоянием их здоровья будут следить как клубные медики, так и представители лиги MX.

Мексиканский чемпионат был приостановлен в марте. «Сантос Лагуна» занимал 3-е место в таблице лиги MX, набрав 17 очков после 10 матчей.

В конце марта коронавирусом заразился глава Мексиканской футбольной лиги Энрике Бонилья Баррутиа.