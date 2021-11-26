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«Худяков напоминает молодого Нойера». Маркус Гисдоль — после разгрома от «Лацио»

Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:10
25 ноября. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Даниил Худяков. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
25 ноября. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Даниил Худяков. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия»
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Тренеру «Локо» запретили говорить об уходе Ральфа Рангника.

«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и максимально осложнил положение в Лиге Европы — чтобы заскочить в Лигу конференций, в последнем туре нужно на выезде побеждать «Марсель». После матча Маркус Гисдоль рецензировал игру команды против «Лацио», похвалил дебютировавшего в еврокубках Худякова, но не смог прокомментировать переход Ральфа Рангника в «МЮ» из-за пресс-атташе клуба.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш
25&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Мурило (справа) и&nbsp;Тома Башич. «Локомотив» vs «Лацио»: без моментов и без плей-офф Лиги Европы. Модная немецкая философия пока не работает

— В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и перфоманс, который они подготовили, — начал главный тренер «Локомотива». — Это важно для нас. При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти. Но после второго пропущенного мяча потеряли контроль, и «Лацио» этим воспользовался. У них очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за ними. Замены, к сожалению, тоже не усилили игру.

— Почему Смолов вышел со скамейки?

— Он был не в лучшей форме, хотя мы старались максимально подготовить его к игре. Он старался, но кондиции помешали. Отмечу, что мы достойно смотрелись против команды топового европейского уровня, играли хорошо. Но, к сожалению, счет на табло.

— Почему так рано заменили Камано?

— Перед игрой мне дали рекомендации, что он готов минут на 60. В таких ситуациях думаешь не только о текущем матче, но и о будущем. Не хотелось рисковать. У нас и так хватает травм — еще одна точно не нужна.

Ральф Рангник. Рангник уходит в «МЮ». Что будет с немецким проектом «Локо»?

— Как вам еврокубковый дебют Даниила Худякова?

— Он очень талантливый игрок. Когда я работал ассистентом тренера в «Шальке», там начинал молодой Нойер. Даниил чем-то напоминает Мануэля в те годы. Верю, что у нас растет звезда.

— Вы сказали, что «Локомотив» неплохо играл до второго пенальти — но Дмитрий Баринов утверждает, что не фолил. Как вы оцените этот эпизод?

— Не люблю критиковать работу судей, особенно в таких непростых матчах. Главное, что меня удивило: почему не воспользовались ВАР? По-моему, Баринов сыграл в мяч, а уже потом зацепил игрока. Мне кажется, стоило посмотреть видеоповтор.

— Перед матчем с «Лацио» появилась информация об уходе Ральфа Рангника, который позвал вас в «Локомотив», а теперь переходит в «МЮ». Сказалось ли это на подготовке и на игре команды? И скажется ли на вашем будущем в клубе?

— Спасибо за вопрос, но он не связан с игрой. Следующий вопрос, — ответил пресс-атташе «Локомотива» Вадим Аминов.

Капитан &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Баринов общается с&nbsp;болельщиками клуба после матча.

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