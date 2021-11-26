Тренеру «Локо» запретили говорить об уходе Ральфа Рангника.

«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» и максимально осложнил положение в Лиге Европы — чтобы заскочить в Лигу конференций, в последнем туре нужно на выезде побеждать «Марсель». После матча Маркус Гисдоль рецензировал игру команды против «Лацио», похвалил дебютировавшего в еврокубках Худякова, но не смог прокомментировать переход Ральфа Рангника в «МЮ» из-за пресс-атташе клуба.

— В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и перфоманс, который они подготовили, — начал главный тренер «Локомотива». — Это важно для нас. При поддержке фанатов мы хорошо играли вплоть до второго пенальти. Но после второго пропущенного мяча потеряли контроль, и «Лацио» этим воспользовался. У них очень опытная и классная команда. Последние полчаса остались за ними. Замены, к сожалению, тоже не усилили игру.

— Почему Смолов вышел со скамейки?

— Он был не в лучшей форме, хотя мы старались максимально подготовить его к игре. Он старался, но кондиции помешали. Отмечу, что мы достойно смотрелись против команды топового европейского уровня, играли хорошо. Но, к сожалению, счет на табло.

— Почему так рано заменили Камано?

— Перед игрой мне дали рекомендации, что он готов минут на 60. В таких ситуациях думаешь не только о текущем матче, но и о будущем. Не хотелось рисковать. У нас и так хватает травм — еще одна точно не нужна.

— Как вам еврокубковый дебют Даниила Худякова?

— Он очень талантливый игрок. Когда я работал ассистентом тренера в «Шальке», там начинал молодой Нойер. Даниил чем-то напоминает Мануэля в те годы. Верю, что у нас растет звезда.

— Вы сказали, что «Локомотив» неплохо играл до второго пенальти — но Дмитрий Баринов утверждает, что не фолил. Как вы оцените этот эпизод?

— Не люблю критиковать работу судей, особенно в таких непростых матчах. Главное, что меня удивило: почему не воспользовались ВАР? По-моему, Баринов сыграл в мяч, а уже потом зацепил игрока. Мне кажется, стоило посмотреть видеоповтор.

— Перед матчем с «Лацио» появилась информация об уходе Ральфа Рангника, который позвал вас в «Локомотив», а теперь переходит в «МЮ». Сказалось ли это на подготовке и на игре команды? И скажется ли на вашем будущем в клубе?

— Спасибо за вопрос, но он не связан с игрой. Следующий вопрос, — ответил пресс-атташе «Локомотива» Вадим Аминов.