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Что нужно «Спартаку», чтобы остаться в Европе. Окончательные расклады для красно-белых

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 01:00
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Красно-белые во второй раз обыграли неаполитанскую команду. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Красно-белые во второй раз обыграли неаполитанскую команду. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разобрали все варианты.

После матчей 5-го тура «Спартак» — «Наполи» (2:1) и «Лестер» — «Легия» (3:1) в группе С все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица выглядит следующим образом.

И

О

М

1. Лестер

5

8

10-8

2. Спартак

5

7

9-9

3. Наполи

5

7

12-8

4. Легия

5

6

4-10

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи
6-й тур, 9 декабря: «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

Все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяевами своей судьбы. В случае победы в Варшаве москвичи в любом случае попадут в плей-офф Лиги Европы, но есть несколько нюансов.

«Спартак» займет первое место в группе и выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» не победит в гостях «Наполи».

«Спартак» займет второе место в группе и выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» победит «Наполи»;

— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» не победит «Лестер».

«Спартак» займет третье место в группе и продолжит выступления в Лиге конференций:

— если сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» победит «Лестер»;

— проиграет «Легии», а «Лестер» при этом победит «Наполи».

То есть, как видим, даже поражение может не стать концом европейской кампании для «Спартака», но тогда придется надеяться на нужный исход параллельного матча.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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