Что нужно «Спартаку», чтобы остаться в Европе. Окончательные расклады для красно-белых
После матчей 5-го тура «Спартак» — «Наполи» (2:1) и «Лестер» — «Легия» (3:1) в группе С все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Турнирная таблица выглядит следующим образом.
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Лестер
|
5
|
8
|
10-8
|
2. Спартак
|
5
|
7
|
9-9
|
3. Наполи
|
5
|
7
|
12-8
|
4. Легия
|
5
|
6
|
4-10
Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.
Оставшиеся матчи
6-й тур, 9 декабря: «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».
Все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяевами своей судьбы. В случае победы в Варшаве москвичи в любом случае попадут в плей-офф Лиги Европы, но есть несколько нюансов.
«Спартак» займет первое место в группе и выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, если:
— обыграет «Легию», а «Лестер» не победит в гостях «Наполи».
«Спартак» займет второе место в группе и выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:
— обыграет «Легию», а «Лестер» победит «Наполи»;
— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» не победит «Лестер».
«Спартак» займет третье место в группе и продолжит выступления в Лиге конференций:
— если сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» победит «Лестер»;
— проиграет «Легии», а «Лестер» при этом победит «Наполи».
То есть, как видим, даже поражение может не стать концом европейской кампании для «Спартака», но тогда придется надеяться на нужный исход параллельного матча.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю