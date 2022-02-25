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«Использовали самый атакующий арсенал игроков, который был». Семак — после вылета из Лиги Европы

Семак прокомментировал поражение от «Бетиса» после вылета из Лиги Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
Cергей Семак.
Фото Reuters
Главный тренер «Зенита» с трудом находил слова после обидного поражения в Севилье.
Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)

— Непростая игра, которая держала в напряжении до последних минут, — начал Семак. — Были шансы у «Бетиса», были у нас. Мяч был незасчитанный. По качеству провели неплохую игру, но не смогли добиться результата. Ребята отдали все силы игре, постарались победить. Поздравляю «Бетис» с проходом в следующий раунд.

— На ваш взгляд, справедливо ли отменен гол Чистякова?

— Я не видел этот эпизод. Ерохин участвовал в моменте или не участвовал — сложно комментировать. Обидно, конечно же. Что касается правильности или неправильности, то мы ничего не можем изменить.

24&nbsp;февраля. Севилья. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Артем Дзюба после игры. «Зенит» заслужил овации за игру. Но дальше не прошел

— Можно ли сказать, что это был лучший гостевой матч в еврокубках при вас?

— Лучший матч — тот, который приносит необходимый результат. В каких-то моментах мы хорошо смотрелись. Сегодня по качеству мы провели неплохой матч, а ошибки всегда будут. По темпу игры, по интенсивности играли неплохо.

— Почему выбрали именно такую расстановку?

— Выбрали самый атакующий арсенал, который был. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, контролируют его. В линии обороны у нас не такой большой выбор: оставалось только два центральных защитника. Исходя из состояния игроков, решили сыграть так. Наверное, это сочетание было оптимальным.

— Вы сказали о состоянии игроков. С чем связано то, что на поле не вышел Ракицкий?

— Предыдущий матч он сыграл ниже своего уровня. По тем тренировкам, по состоянию ему нужно набирать игровую практику, форму. Что будет дальше — посмотрим. А по состоянию... Сейчас не только у Ярослава состояние, но и у меня... У меня родители на Украине, знакомых много. Наши бразильцы расспрашивают бразильцев «Шахтера», переживают за свои семьи. Я не знаю, как это отразится в дальнейшем. Все волнуются, все переживают. Все, что мы могли делать — свою работу.

— Когда увидели утренние новости, какой была ваша реакция?

— За последними событиями все следят. Судьбы тесно переплетены. Тут и говорить нечего. Все мониторят, все смотрят. Конечно, это мешает, это отвлекает от главного. В глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол — важная часть жизни, но не главная.

24&nbsp;февраля. Севилья. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Разочарование Александра Ерохина. «Зенит» чуть не спас матч с «Бетисом»! Чистяков забил на 90-й — гол отменили после подсказки ВАР и нелепого фола Ерохина

— Как оцените игру Одоевского?

— Хорошо — за исключением небольшие помарочек с выходами в первом тайме. Был хорош, спокойно играл ногами.

— Чего «Зениту» не хватило для выхода в следующий раунд?

— Не хватило качественной игры в обороне в первом матче, пропускать три мяча не очень приятно. В ответном матче в обороне мы сыграли хорошо, но забить не смогли. «Бетису» тоже тяжело играть, но команда добивается результата. Их проблемы с составом не сильно влияют на качество игры. Наш состав зависит от состояния лидеров. Для нас важно, чтобы все игроки были здоровы, тогда есть качество. Несмотря на все проблемы — первый сбор, происходящие события — ребята стараются. Мне приятно, я доволен игрой ребят, их отношением. Могу им только сказать «спасибо».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
0
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