Главный тренер «Зенита» с трудом находил слова после обидного поражения в Севилье.

— Непростая игра, которая держала в напряжении до последних минут, — начал Семак. — Были шансы у «Бетиса», были у нас. Мяч был незасчитанный. По качеству провели неплохую игру, но не смогли добиться результата. Ребята отдали все силы игре, постарались победить. Поздравляю «Бетис» с проходом в следующий раунд.

— На ваш взгляд, справедливо ли отменен гол Чистякова?

— Я не видел этот эпизод. Ерохин участвовал в моменте или не участвовал — сложно комментировать. Обидно, конечно же. Что касается правильности или неправильности, то мы ничего не можем изменить.

— Можно ли сказать, что это был лучший гостевой матч в еврокубках при вас?

— Лучший матч — тот, который приносит необходимый результат. В каких-то моментах мы хорошо смотрелись. Сегодня по качеству мы провели неплохой матч, а ошибки всегда будут. По темпу игры, по интенсивности играли неплохо.

— Почему выбрали именно такую расстановку?

— Выбрали самый атакующий арсенал, который был. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, контролируют его. В линии обороны у нас не такой большой выбор: оставалось только два центральных защитника. Исходя из состояния игроков, решили сыграть так. Наверное, это сочетание было оптимальным.

— Вы сказали о состоянии игроков. С чем связано то, что на поле не вышел Ракицкий?

— Предыдущий матч он сыграл ниже своего уровня. По тем тренировкам, по состоянию ему нужно набирать игровую практику, форму. Что будет дальше — посмотрим. А по состоянию... Сейчас не только у Ярослава состояние, но и у меня... У меня родители на Украине, знакомых много. Наши бразильцы расспрашивают бразильцев «Шахтера», переживают за свои семьи. Я не знаю, как это отразится в дальнейшем. Все волнуются, все переживают. Все, что мы могли делать — свою работу.

— Когда увидели утренние новости, какой была ваша реакция?

— За последними событиями все следят. Судьбы тесно переплетены. Тут и говорить нечего. Все мониторят, все смотрят. Конечно, это мешает, это отвлекает от главного. В глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол — важная часть жизни, но не главная.

— Как оцените игру Одоевского?

— Хорошо — за исключением небольшие помарочек с выходами в первом тайме. Был хорош, спокойно играл ногами.

— Чего «Зениту» не хватило для выхода в следующий раунд?

— Не хватило качественной игры в обороне в первом матче, пропускать три мяча не очень приятно. В ответном матче в обороне мы сыграли хорошо, но забить не смогли. «Бетису» тоже тяжело играть, но команда добивается результата. Их проблемы с составом не сильно влияют на качество игры. Наш состав зависит от состояния лидеров. Для нас важно, чтобы все игроки были здоровы, тогда есть качество. Несмотря на все проблемы — первый сбор, происходящие события — ребята стараются. Мне приятно, я доволен игрой ребят, их отношением. Могу им только сказать «спасибо».