Сравниваем игру армейцев в РПЛ и ЛЕ.

ЦСКА в чемпионате России — одна история. Скорее приятная, ведь армейцы участвуют в гонке за титулом. Мало кто ожидал этого от обновленной и молодой команды.

ЦСКА в Лиге Европы — боль. Ни одной победы и четвертое место в группе по итогам уже пяти туров. А ведь в составе красно-синих есть те, кто побеждал «Реал» в Лиге чемпионов! Интересно, им не стыдно за нынешние результаты?

У происходящего две глобальные причины. Первая характерна для всех наших команд, выступающих в еврокубках. Чем ниже уровень РПЛ, тем хуже результаты на международных клубных турнирах. Вторая — отличительная черта именно ЦСКА. Это реализация, с которой все прекрасно в премьер-лиге, однако ужасно в Лиге Европы. Про Федора Чалова и его промахи уже появились мемы.

1. РПЛ уступает в прессинге

Это стало особенно заметно по двум противостояниям — «Зенита» с «Брюгге» и ЦСКА с «Вольфсбергером». Очень показательный момент: давили не столько гранды, сколько представители маленьких чемпионатов.

Мне особенно запомнился первый матч австрийцев с москвичами, выездной для команды Виктора Гончаренко. Визуально — агрессивное поведение хозяев, вступавших в прессинг сразу после потери мяча. Статистически — количество отборов: 46 попыток было у футболистов «Вольфсбергера» (17 успешных) и только 14 — у игроков ЦСКА (8 успешных). По перехватам — схожая картина: 27 у австрийцев против 14 у гостей.

Почему так? Во-первых, красно-синие — не самый прессингующий коллектив РПЛ (10,00 PPDA и 7-е место в лиге). Отказ от интенсивного давления начался еще летом. Вероятная причина — большое количество забросов за спину игрокам обороны, располагавшимся высоко.

Во-вторых, в РПЛ в принципе нет оголтелого прессинга. Представьте, что условный «Тамбов» отдал вам мяч и вдесятером встал на своей половине поля. Что вы будете делать? Раскатывать мяч, искать подходы к воротам, бесконечно навешивать в штрафную. Разве «Вольфсбергер» так сыграет?

Да и с контрпрессингом в нашей лиге так себе. Кто пытается сразу же вернуть мяч после потери? Разве что «Краснодар» да «Ростов».

Вот и получаем, что даже «Брюгге» и «Вольфсбергер» превосходят наши клубы в агрессии. Конечно! В РПЛ ведь она особо и не нужна.

2. ЦСКА не реализует моменты

Вот показательная картинка:

xG-карта матча Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб (0:0). Фото Between The Posts

В домашнем матче с загребским «Динамо» армейцы наиграли почти на два гола (1,77 xG), а забили — ноль. Это — невезение? Или проблемы исполнителей?

В нынешнем розыгрыше ЛЕ на счету ЦСКА всего два мяча. Тогда как показатель xG составляет 4,98. Почти три гола — серьезный недобор.

Притом что соперники бить позволяли: здесь и 25 ударов против Загреба (дома), и 21 удар против «Фейеноорда» (дома), и 14 ударов против «Вольфсбергера» (дома). На выезде — хуже: по 9 ударов против австрийцев и голландцев.

В РПЛ — другая ситуация. ЦСКА забил 30, а показатель xG составляет 24,87. Это лучшая реализация в чемпионате России на данный момент.

Что происходит в Европе? В целом красно-синим не везет, как в том самом матче с Загребом. В частном — сказываются психологические особенности исполнителей. К примеру, сколько критики обрушилось на Чалова? У Федора уже был неудачный период в карьере: помните его несостоявшийся переход в «Кристал Пэлас»? Теперь — снова давление, с которым придется справляться.

Итог

В плей-офф Лиги Европы ЦСКА уже не попадет. Поэтому остаются две задачи. Во-первых, все-таки одержать, наконец, первую победу. Это и очки, и престиж. У «Краснодара» не было турнирных задач в гостях у «Челси», а он сделал боевую ничью. Круто же!

Во-вторых, побороться за чемпионство в РПЛ. В этом году достижение такой цели представляется реальным. «Зенит» переживает кризис, «Спартак» не до конца стабилен. В таких ситуациях армейцы умеют собираться и ловить свой шанс.

В материале использована статистика whoscored.com и Between The Posts