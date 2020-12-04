Экс-тренер армейцев Геннадий Костылев, выбивавший «Барселону» из Лиги чемпионов, объяснил, почему ЦСКА вновь потерпел фиаско в Лиге Европы.

— В РПЛ армейцы среди лидеров, а в Лиге Европы уже после 5-го тура потеряли шансы на выход из группы. Что происходит?

— Ничего особенного. Наш футбол давно катится в пропасть. Развал полный, начиная с детских школ. Отсюда и слабые результаты в еврокубках. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА проваливаются там второй год подряд. Сейчас порадовал лишь «Краснодар», у которого, правда, в основе на матч с «Ренном» вышло восемь легионеров. Один из них, Берг, и принес первую победу России за пять туров. А наши ребята-то где? Да, Сафонов в «рамке» хорош, тут вопросов нет. Ну а полевые почему не прогрессируют, елки-палки?! И это не только к «Краснодару» относится. В ЦСКА молодежь тоже на месте топчется. Чалов, Обляков, Ахметов... Их же не видно! Знаете, в чем наша главная проблема?

— В чем же?

— У нас о скоростном футболе никто представления не имеет. Как попадаем под быстрого соперника — сразу проблемы. Мы все делаем очень медленно. Первым касанием мяч приняли, вторым подработали, голову подняли, смотрим, кому бы отдать... Потом катаем туда-сюда. Да Европе так уже давно никто не играет! Когда мой ЦСКА в 1992-м «Барселону» проходил, мы оставили ее без мяча, вообще отобрать не могли, представляете?! Вот это совсем другой футбол был!

— А теперь «Вольфсбергер» одолеть не в силах.

— Между прочим, у австрийцев приличная команда. Все бегунки, злющие. ЦСКА с первых же минут прессингом задушили, ни черта не позволяли сделать. Плюс армейцы очень долго возились с мячом. Когда во втором тайме им дали немножко свободы, что-то стало получаться. Но до реальных моментов так и не дошло. Австрийцы играли уже по счету, поставили у своей штрафной «автобус» и спокойно довели матч до победы.

— Эх...

— Мы должны понять: с нашим медленным футболом даже в Лиге Европы ловить нечего. А в Лиге чемпионов темп еще выше. Пока не научимся играть на высоких скоростях, быстро принимать решения, заставляя соперника бегать без мяча, нам в еврокубках ничего не светит. Вы посмотрите матчи чемпионата Испании, например. Как там люди на маленьком пространстве мяч сохраняют. Играют в одно-два касания, правильно располагаются, вовремя отскакивают, избавляясь от плотной опеки... Блеск!

— Хоть кого-то из армейцев можно похвалить?

— К Акинфееву точно претензий нет, в пропущенном голе не виноват. Думаю, никто не ожидал, что Визингер так пробьет — классно, с наклевом. И мяч от перекладины влетел в ворота. Если бы Игорь успел сделать шаг назад, возможно, и среагировал бы. Ну а в остальном какие к нему вопросы? В каждом матче выручает. Без Акинфеева ЦСКА вряд ли был бы в тройке лидеров. Еще мне нравится Влашич. Вот этот парень заиграет в любом европейском топ-клубе. Игру понимает изумительно, исполнение тоже на уровне. С хитринкой. Единственный минус — «функционалка». Двигается плохо. То ли усталость накопилась, то ли характера не хватает, чтобы себя пересилить и включить морально-волевые. Если Влашич подтянет «физику», ему вообще цены не будет.

— В кого верите больше — в Гайча или Эджуке?

— Гайч... Да это не форвард, а пародия! Нескладный, постоянно падает, теряет мяч. Не укладывается в голове, что за такого «мастера» ЦСКА отвалил почти десять миллионов евро.

— Эджуке еще дороже.

— Вот у него великолепные данные. Скорость, дриблинг. Старательный. У ворот соперника в любой момент может шухер навести. Но пока в командную игру совершенно не вписан. Даже не знаю, сколько времени на это уйдет.

— От Гончаренко зависит.

— Мне, кстати, Виктор Михайлович симпатичен. В футболе разбирается, педагог хороший. Говорит мало, а дело свое знает на отлично. Руководители ЦСКА за такого специалиста должны держаться двумя руками. Потому что из этого состава Гончаренко выжимает максимум.

— Неужели?

— Сто процентов! Я не удивлюсь, если он приведет команду к золотым медалям. Основные конкуренты, «Зенит» и «Спартак», сейчас совсем не впечатляют. Но РПЛ — это одна история. А в Европе без серьезного усиления ждать от ЦСКА чудес все равно не стоит. Давайте не будем жить иллюзиями.