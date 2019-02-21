"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в голубой форме

"Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в голубой форме.
Первый матч в Стамбуле завершился победой "Фенера" со счетом 1:0.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/FMylx8k5K5– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)
Опрос
"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Загрузка...