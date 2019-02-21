"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в голубой форме

"Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в голубой форме.

Первый матч в Стамбуле завершился победой "Фенера" со счетом 1:0.

"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)