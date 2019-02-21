11:04 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в голубой форме

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"Зенит" определился с формой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в голубой форме. 

Первый матч в Стамбуле завершился победой "Фенера" со счетом 1:0.

 

"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)

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