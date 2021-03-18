Защитник «Шахтера» сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Ромой»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы», сообщает 17 марта официальный Twitter клуба. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.



Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» — отрицательные.#UEL #ШахтерРома pic.twitter.com/Axy9AyDpK2 — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021

Таким образом, футболист пропустит эту игру. Матч «Шахтер» — «Рома» начнется в 20.55 по московскому времени. В первой игре римский клуб победил 3:0.