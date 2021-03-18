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Защитник «Шахтера» сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Ромой»

00:36
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Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы», сообщает 17 марта официальный Twitter клуба. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

Таким образом, футболист пропустит эту игру. Матч «Шахтер» — «Рома» начнется в 20.55 по московскому времени. В первой игре римский клуб победил 3:0.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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