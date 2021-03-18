Эмери заявил, что «Вильярреал» готов к сложному матчу против «Динамо»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

«Мы будем играть с уважением к «Динамо». Они будут показывать свой футбол, но мы хотим не просто выиграть, а сделать это уверенно. Не хотим расслабляться. Будем играть организованно и агрессивно. Несмотря на преимущество в счете, мы готовы к сложному матчу.

Перед нами будет много вызовов. Нужно показать стабильную игру и выиграть дома. Это наши идеи и задачи, на выполнение которых мы сосредоточимся. Наша цель — закрепить результат и выиграть. Мы выйдем для того, чтобы контролировать мяч с первой минуты. Очень уважаем соперника, но будем играть на победу", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

11 марта «Вильярреал» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над киевским «Динамо» со счетом 2:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 18 марта, в Испании. Начало — в 23:00 по московскому времени.