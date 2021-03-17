Фонсека заверил, что «Рома» не будет экономить силы в матче с «Шахтером»
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».
«В Риме добились хорошего результата, но я знаю возможности этой команды, знаю, как футболисты «Шахтера» завтра будут биться на поле до последней минуты, какая у них может быть самоотдача, — цитирует специалиста «UA-Футбол» 17 марта. — Ни о каком режиме экономии не может быть и речи. Нам нужна максимальная концентрация, чтобы добиться положительного результата.
Прекрасно осознаем, насколько «Шахтеру» будет сложнее, если мы забьем. Соответственно, приложим все усилия, чтобы забить и максимально осложнить сопернику жизнь».
Матч «Шахтер» — «Рома» начнется в 20.55 по московскому времени. В первой игре римский клуб победил 3:0.
Дополнительная информация:
https://www.ua-football.com/foreign/europa_league/1616007890-fonseka-s-shahterom-ni-o-kakom-rezhime-yekonomii-ne-mozhet-byt-i-rechi.html
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