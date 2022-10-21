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Защитник ПСВ Мвене считает «Арсенал» одной из лучших команд в Европе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник ПСВ Филипп Мвене после поражения от «Арсенала» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его команда может гордиться своей игрой.

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды, одной из лучших в Европе на данный момент. Думаю, мы можем гордиться своей игрой, мы пропустили всего один гол, хотя они упустили много моментов. Вероятно, мы тоже могли бы забить один гол и, возможно, получить очко. Нам нужно закрепить этот результат в четверг на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мвене.

«Арсенал» с 12 очками лидирует в группе А, а ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.

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Лига Европы УЕФА
ФК ПСВ
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