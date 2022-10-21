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Сегодня, 06:27

Джака о победе над ПСВ: «На данный момент «Арсенал» очень опасен»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подвел итоги матча Лиги Европы против ПСВ (1:0). Швейцарец стал автором единственного гола.

«У нас был шанс за шансом, но нам не удавалось забить. Было желание держать мяч, продолжать создавать моменты, так что я думаю, что мы заслужили победу. Мы знали, что у соперника есть класс, чтобы победить нас в контратаке, но мы справились на удивление хорошо. На данный момент все идет отлично, но для нас это не является неожиданностью — мы проделали много работы. Мы выигрываем и проигрываем как команда, и на данный момент мы очень опасны. Мы хотели пройти в плей-офф и очень счастливы», — приводит слова Джаки BT Sport.

«Арсенал» с 12 очками лидирует в группе А, а ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.

Гранит Джака
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