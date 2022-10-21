Артета рассказал, чего не хватало «Арсеналу» в матче с ПСВ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над ПСВ (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«У нас были хорошие моменты, и мы доминировали в матче против действительно хорошей команды. Нам не хватило финального паса или удара, но мы рады победе и выходу в плей-офф, что является первым шагом. На следующей неделе хотим завершить работу, гарантировав первое место в группе. В еврокубках вы должны контролировать соперника. У ПСВ много очень талантливых игроков, которые привыкли побеждать и забивать. Мы были действительно зрелыми в этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» с 12 очками лидирует в группе А, а ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.