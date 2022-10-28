Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:38

Колосков: «Надо гордиться Черчесовым, но нельзя назвать его лучшим российским тренером»

Колосков объяснил, почему Черчесова нельзя назвать лучшим российским тренером
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Нельзя, конечно, назвать Черчесова сильнейшим российским тренером после выхода «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Если бы он работал в России и вышел бы куда-то, тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас он по паспорту россиянин, а работает в стране, не имеющей никакого отношения к России. Но надо поздравить его, сказать, что все-таки есть россиянин, который на уровне тренера добился больших результатов и в Австрии, и в Польше, и в Венгрии, так что надо гордиться просто-напросто, не называя его сильнейшим тренером», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за пять туров и заняла первое место в группе.

Станислав Черчесов
РФС
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
ФСБ задержала четырех сторонников украинских националистов за подготовку теракта на Ставрополье
Байден: упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
«Головин — это катастрофа! Неужели тренер не видит?» Что пишут во Франции про российского игрока
Самедов пожелал «Ференцварошу» Черчесова пройти как можно дальше в Лиге Европы
Комбуаре — о победе над «Карабахом»: «Это больше, чем просто радость, это большая гордость»
Абрахам прокомментировал победу «Ромы» над «ХИКом»
Моуринью: «Я доволен победой над «ХИКом»
Михайлов похвалил «Шериф» после поражения от «Манчестер Юнайтед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скоулз назвал клоунадой финт Антони в матче с «Шерифом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости