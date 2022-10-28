Колосков: «Надо гордиться Черчесовым, но нельзя назвать его лучшим российским тренером»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Нельзя, конечно, назвать Черчесова сильнейшим российским тренером после выхода «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Если бы он работал в России и вышел бы куда-то, тогда можно было бы об этом говорить. А сейчас он по паспорту россиянин, а работает в стране, не имеющей никакого отношения к России. Но надо поздравить его, сказать, что все-таки есть россиянин, который на уровне тренера добился больших результатов и в Австрии, и в Польше, и в Венгрии, так что надо гордиться просто-напросто, не называя его сильнейшим тренером», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за пять туров и заняла первое место в группе.