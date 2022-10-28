Головин разочарован, что «Монако» не удалось удержать победу в матче с «Ференцварошем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью с «Ференцварошем» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы.

«Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Все-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счете. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать. Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», — заявил Головин.