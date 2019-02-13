17:00 | Футбол — Лига Европы

Владислав Радимов: "Не вижу ничего криминального в том, что Мак не забил пенальти"

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Бывший капитан "Зенита"  Владислав Радимов - о нереализованном пенальти Роберта Мака в матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0).

– Правильно ли поступил Дзюба, назначенный пенальтистом на установке, уступив право пробить 11-метровый Маку? У вас возникали подобные ситуации в игровой или тренерской карьере?

– Что касается тренерской, то у меня всегда есть два-три штатных пенальтиста, а к "точке" идет тот, кто больше других уверен в себе в конкретный момент. Помню, когда сам играл, возникла ситуация, когда на поле не оказалось ни Аршавина, ни Кержакова, обычно исполнявших 11-метровые. Пришлось пробивать мне – на счастье, удачно.

Не вижу ничего криминального в том, что Мак не забил пенальти – Дзюба тоже не реализовывал, со всеми случается. Мне понравилось, как Артем сказал после финального свистка: "Это наша проблема, сами разберемся". (Иван Торопцев)

Полное интервью Владислава Радимова - здесь

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/vladislav-radimov-intervyu-zenit-fenerbahche-liga-evropy-penalti-dzyuba-mak-semak-rakickiy-1511874/

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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