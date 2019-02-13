Владислав Радимов: "Не вижу ничего криминального в том, что Мак не забил пенальти"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов - о нереализованном пенальти Роберта Мака в матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0).

– Правильно ли поступил Дзюба, назначенный пенальтистом на установке, уступив право пробить 11-метровый Маку? У вас возникали подобные ситуации в игровой или тренерской карьере?

– Что касается тренерской, то у меня всегда есть два-три штатных пенальтиста, а к "точке" идет тот, кто больше других уверен в себе в конкретный момент. Помню, когда сам играл, возникла ситуация, когда на поле не оказалось ни Аршавина, ни Кержакова, обычно исполнявших 11-метровые. Пришлось пробивать мне – на счастье, удачно.

Не вижу ничего криминального в том, что Мак не забил пенальти – Дзюба тоже не реализовывал, со всеми случается. Мне понравилось, как Артем сказал после финального свистка: "Это наша проблема, сами разберемся". (Иван Торопцев)

Полное интервью Владислава Радимова - здесь