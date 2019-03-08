Виктор Классон: "Надеюсь, дома "Краснодар" сыграет лучше, чем в Испании"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после поражения от "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что у команды впереди еще очень длинный путь. По его мнению, расслабленность соперника помогла "быкам".

- Мы забили очень важный гол во втором тайме, но впереди у нас очень длинный путь, - цитирует официальный сайт УЕФА Классона. - Команда здорово играла последний час и зарядилась уверенностью. На протяжении первого получаса мы сильно нервничали, я не знаю, что мы делали на поле.

Наверное, на нас повлияла атмосфера, но "Валенсия" стала играть гораздо более расслабленно после второго забитого мяча, и это помогло нам заиграть на том уровне, на котором мы привыкли играть. Знали, что можем играть с этой командой на равных. Чувствуем, что у нас есть шансы в ответном матче.

"Валенсия" может ждать долгой поездки и замечательной атмосферы на нашем стадионе. Надеюсь, дома мы сыграем лучше, чем здесь.