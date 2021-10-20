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Ветеран ЦСКА — о поражении «Спартака»: «Люди абсолютно не умеют играть в обороне»

19:57
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» домашнее поражение «Спартака» от «Лестера» (3:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Выключил телевизор до конца матча, противно смотреть. Люди в обороне не умеют играть абсолютно. Любого ветерана спартаковского ставь, и он сыграет лучше и грамотнее, чем вся эта высокооплачиваемая банда. 4 мяча пропустить от такой команды — это безобразие. Всю оборону после такого к чертовой матери. Мозес в обороне вообще играть не умеет. Жалко мне «Спартак» как хорошую московскую команду», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Пономарев также отметил, что «Лестер» не сильнее «Спартака» в обороне.

«Они тоже слабенькие в обороне, поэтому и пропустили так много. Соболев испугался, когда этот мяч забил. С такого угла голы не забиваются. Такую команду нужно легко разрывать. Но слабее сегодня сыграл «Спартак». У меня все разрывалось внутри, как можно так играть. Это безобразие», — добавил Пономарев.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Игра состоится 4 ноября.

Спартак — Лестер

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»