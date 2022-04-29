«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 1:2. Игра прошла в Лондоне.

Уже на 1-й минуте Ансгар Кнауфф вывел гостей вперед. Лондонской команде удалось отыграться еще в первом тайме благодаря голу Микаила Антонио. Сразу после перерыва «Айнтрахт» забил второй мяч. Голом отметился Даити Камада.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Лейпцига» с «Рейнджерс». В первом матче немецкая команда выиграла с минимальным счетом.