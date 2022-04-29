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Капитан «Рейнджерс» уверен, что команда может повернуть ход противостояния с «Лейпцигом» в свою пользу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Думалось, что мы играли надежно. Мы свели до минимума количество голевых моментов соперника, а пропустили при стандартном положении. Организованность действий тут получилась не такой хорошей, какой должна быть, — мы могли бы это предотвратить. Однако знаем, что, возвращаясь на «Айброкс» при счете 0:1, мы продолжим борьбу.

0:1 — и только. Мы более чем способны повернуть ход противостояния в свою пользу. У нас вернется в строй больше игроков, так что мы будем еще сильнее, в своей наилучшей форме. Начнем сразу же со стартового свистка», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033442--leipzig-vs-rangers/
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