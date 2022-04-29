Ван Бронкхорст знает, как «Рейнджерс» нужно сыграть в ответном матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Всегда обидно, когда проигрываешь, пропуская так поздно, но это всего лишь 0:1. Игроки действовали неплохо, и мы знаем, что необходимо делать на следующей неделе. Мы играем дома, и болельщики на «Айброксе» придадут сил, которые нам так необходимы.

В целом, полагаю, смотрелись хорошо. Конечно, на следующей неделе нам надо побеждать. В нужный момент нам необходимо будет атаковать большими силами, но отыграться со счета 0:1 мы можем. «Айброкс» зарядит нас своей энергией», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронкхорста.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.