Венгер назвал финал Лиги Европы небольшим кошмаром для болельщиков

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о финальном матче Лиги Европы, который пройдет в Баку. В решающем матче сыграют "Арсенал" и "Челси".

- Команды не столкнутся с проблемами, - приводит The Telegraph слова Венгера. - Они живут в идеальных условиях: летают на частном самолете, где сидят в креслах бизнес-класса. Ситуация повлияет только на болельщиков, для них это будет небольшой кошмар.

Ранее сообщалось, что финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира.