В УК «Динамо» выразили готовность предоставить «ВТБ Арену» для матча «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский прокомментировал слухи о том, что матч Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» может пройти на «ВТБ Арене»

«Возможность проведения данного матча зависит от даты, которую запросят организаторы, — сказал Лунтовский «СЭ». — В данный момент мы готовим поле к матчу «Динамо» — «Спартак» в рамках 1/8 Кубка России 20 февраля, а также возобновлению сезона РПЛ. Ближайшая домашняя встреча ФК «Динамо-Москва» запланирована на 7 марта против «Тамбова».

Если для проведения матча «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» не потребуются принципиальных корректировок в расписании, мы с удовольствием предоставим ресурсы «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» для такого важного международного события.

В сентябре и октябре 2020 года у нас прошли матчи сборной России в рамках Лиги наций, поэтому «ВТБ Арена» соответствует всем требованиям УЕФА, а также имеет опыт организации международных матчей с учетом мер профилактики коронавирусной инфекции».

5 февраля появилась информация, что руководство «Вольфсбергера» рассматривает Россию и Венгрию в качестве двух основных вариантов проведения игры на нейтральном поле, так как у обеих стран нет проблем с авиасообщением с Великобританией.

Если правительство Австрии до конца текущей недели не разрешит английскому клубу въезд в страну, «Вольфсбергер» намерен обратиться в «Динамо» и ЦСКА с просьбой позволить провести матч Лиги Европы на одном из московских стадионов.

(Севастиан Терлецкий)