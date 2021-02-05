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Матч Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» может состояться в Москве

13:33
Стадион ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Стадион ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Матч 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм», который запланирован на 17 февраля, может пройти в Москве, сообщает Metaratings.ru 5 февраля.

Это связано с запретом австрийского правительства на въезд в страну с территорий, где был выявлен британский штамм коронавируса.

Руководство «Вольфсбергера» рассматривает Россию и Венгрию в качестве двух основных вариантов проведения игры на нейтральном поле, так как у обеих стран нет проблем с авиасообщением с Великобританией.

Если правительство Австрии до конца текущей недели не разрешит английскому клубу въезд в страну, «Вольфсбергер» намерен обратиться в «Динамо» и ЦСКА с просьбой позволить провести матч Лиги Европы на одном из московских стадионов.

«Мы прорабатываем различные варианты, но надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Пока трудно сказать, где пройдет матч с «Тоттенхэмом», но мы готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», — заявил источник из австрийской команды.

Матч «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» должен пройти 17 февраля, начало — в 20.55 (мск).

С похожими проблемами 4 февраля столкнулся «Лейпциг», который в Германии не может провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Одним из вариантов проведения данной встречи рассматривают Будапешт.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/match-tottenkhema-v-lige-evropy-mozhet-proyti-v-rossii-osnovnye-varianty-stadiony-dinamo-i-tsska/

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