Матч 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм», который запланирован на 17 февраля, может пройти в Москве, сообщает Metaratings.ru 5 февраля.

Это связано с запретом австрийского правительства на въезд в страну с территорий, где был выявлен британский штамм коронавируса.

Руководство «Вольфсбергера» рассматривает Россию и Венгрию в качестве двух основных вариантов проведения игры на нейтральном поле, так как у обеих стран нет проблем с авиасообщением с Великобританией.

Если правительство Австрии до конца текущей недели не разрешит английскому клубу въезд в страну, «Вольфсбергер» намерен обратиться в «Динамо» и ЦСКА с просьбой позволить провести матч Лиги Европы на одном из московских стадионов.

«Мы прорабатываем различные варианты, но надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Пока трудно сказать, где пройдет матч с «Тоттенхэмом», но мы готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», — заявил источник из австрийской команды.

Матч «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» должен пройти 17 февраля, начало — в 20.55 (мск).

С похожими проблемами 4 февраля столкнулся «Лейпциг», который в Германии не может провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Одним из вариантов проведения данной встречи рассматривают Будапешт.