Мусаев высказался о предстоящих матчах «Краснодара» с загребским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы уже разобрали все последние игры «Динамо». Понимаем силу этого оппонента. Команда заслуженно стала первой в группе, превзойдя такие сильные команды, как ЦСКА и «Фейеноорд». Год назад Загреб хорошо выступил в Лиге чемпионов, он уверенно идет в национальном чемпионате. В команде есть ряд футболистов, которые на карандаше у клубов из европейских топ-лиг», — цитирует Мусаева официальный сайт «Краснодара».

18 февраля «Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 25 февраля. После 19 туров РПЛ «быки» занимают 7-е место в турнирной таблице.