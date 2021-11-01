Консул РФ в Неаполе считает, что матч «Спартак» - «Наполи» стоит перенести из Москвы
Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво выступает за перенос матча Лиги Европы «Спартак» - «Наполи» из Москвы.
«Ситуация в России не лучшая, - цитирует консула Napoli Magazine. - Заражений много, это трудный момент. Это следствие того, что очень мало вакцинированных. Надеюсь, что эта ситуация заставить людей понять важность вакцинации.
Можно ли сказать, что матч в Москве находится под угрозой? К сожалению, да. Сложно представить стадион, заполненный итальянскими и российскими болельщиками. Если матч пройдет в Москве, то, я думаю, он пройдет при пустых трибунах.
Поменять место проведения матча? Это, безусловно, будет решать УЕФА. Я эгоистично решил был сыграть его снова здесь, в Неаполе, но поскольку мы не можем решать это, я бы сказал, что нужно сыграть его в другом месте».
Матч «Спартак» - «Наполи» состоится 24 ноября. Начало в 18.30 по московскому времени.
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