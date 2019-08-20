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В «Матч ТВ» не комментируют информацию о показе матча «Браги» и «Спартака»

17:12
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В пресс-службе телеканала «Матч ТВ» не стали комментировать показ матча плей-офф Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» 29 августа.

Ранее телеканал не смог показать другую игру, проходившую в Португалии, — встречу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

— Как только будет информация по данному матчу, мы обязательно об этом сообщим, — говорится в ответе пресс-службы телеканала на запрос «СЭ». (Александр Рогулев)

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