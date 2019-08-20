В «Матч ТВ» не комментируют информацию о показе матча «Браги» и «Спартака»
17:12
В пресс-службе телеканала «Матч ТВ» не стали комментировать показ матча плей-офф Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» 29 августа.
Ранее телеканал не смог показать другую игру, проходившую в Португалии, — встречу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
— Как только будет информация по данному матчу, мы обязательно об этом сообщим, — говорится в ответе пресс-службы телеканала на запрос «СЭ». (Александр Рогулев)
Опрос
проголосовало: 14468Все опросы
Попадет ли «Спартак» в группу Лиги Европы-2019/20?
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...