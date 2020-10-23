Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

— Конечно, мы хотели стартовать с победы, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — Тем более, помня о том, как мы в прошлом сезоне начали.

Хорошо понимали, как будет действовать соперник: они хорошо и высоко прессингуют. Наша задача была умело выходить из-под прессинга, но у нас не всегда это получалось, особенно в конце первой половины.

Во втором тайме наладили игру, провели неплохие атаки, которые могли завершиться голами. Но не удалось реализовать моменты.

Планировали, что стартовый состав держать будем минут 60. Но из-за желтых карточек решили поменять пораньше.

Замена Васина? У нас на игру было только три защитника. Должны как-то латать дыры. Приняли решение, что справа должен выходить Васин.

В еврокубках футбол более интенсивный, команды активнее прессингуют, чем в РПЛ. Но мы знаем это и готовим команду. Для нас это не проблема. Но у нас не всегда получалось качественно выйти со своей половины, в том числе и из-за состояния поля.