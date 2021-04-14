Уле Гуннар Сульшер: «Мы знаем, как опасна «Гранада»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Гранады» отдал должное соперникам.

«Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — «Гранада» выложится без остатка. В футболе важно не сбавлять набранный ход. Это еврокубковый четвертьфинал, «Гранаде» надо забивать. Мы видели ее матчи против «Барселоны» и «Реала» и знаем, как она опасна. Мы должны провести хороший матч и не позволять ей создавать моменты.

Не мне судить, изменилась ли психология игроков. Наша работа — это выжимать максимум из футболистов, каждый тренер делает это по-своему. Я чувствую, что изменилась уверенность. Когда я начал перестраивать эту команду, у нас было несколько месяцев на то, чтобы учиться. Игроки свое выучили. Теперь мы хотим выиграть трофей, пройти как можно дальше».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится 14 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил 2:0.