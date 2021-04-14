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Защитника «Славии» дисквалифицировали на 10 матчей за проявление расизма в матче с «Рейнджерс»

16:44
Потасовка во время матча «Рейнджерс» — «Славия». Фото AFP
Потасовка во время матча «Рейнджерс» — «Славия». Фото AFP
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Дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование инцидента, который произошел во время матча 1/4 финала Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Славией», говорится в пресс-релизе организации, который был опубликован 14 апреля.

Защитник чешского футбольного клуба Ондржей Кудела получил дисквалификацию на 10 матчей. Главный тренер шотландского клуба Стивен Джерард заявил, что игрок его команды Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы во время игры.

Кудела уже пропустил один матч Лиги Европы по решению УЕФА. Эта игра будет учтена в сроке дисквалификации.

В то же время в чешском клубе заявили, что Камара ударил Куделу в подтрибунном помещении стадиона. За этот поступок футболист «Рейнджерс» получил три матча дисквалификации.

Напомним, что «Славия» вышла в следующую стадию Лиги Европы. 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала «Арсенал» — «Славия».

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