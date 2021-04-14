Рэшфорд пропустил тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой»
18:20
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «Гранады», сообщает Daily Mail.
Английский футболист пропустил 14 апреля тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой». Полузащитник Дэниел Джеймс вернулся в общую группу и может помочь своей команде в ближайших играх.
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Гранады» завтра, 15 апреля. Первая игра завершилась гостевой победой англичан со счетом 2:0.
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