Рэшфорд пропустил тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «Гранады», сообщает Daily Mail.

Английский футболист пропустил 14 апреля тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой». Полузащитник Дэниел Джеймс вернулся в общую группу и может помочь своей команде в ближайших играх.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Гранады» завтра, 15 апреля. Первая игра завершилась гостевой победой англичан со счетом 2:0.