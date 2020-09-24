Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение донского клуба от «Маккаби» (1:2). Российский клуб вылетел из Лиги Европы.

— Очень печальный матч, настроения никакого, — заявил «СЭ» Балахнин. — Матчи «Ростова» и «Динамо» в каком-то плане схожи. Поражения были по делу, а матчи оказались вообще безнадежные по игре. Дончан хватило на первые 10-15 минут, а потом их вообще не видно было. Команду лишили ее любимого козыря — прессинга. «Ростов» рассыпался, у них даже не было плана Б. У команды ничего не получается с постковидного периода. Кто-то говорил, что они оживают, но на самом деле нет. Команда изменилась и сейчас уже совсем не та. «Ростов» вообще не забивает. Если не учитывать техническое поражение «Ротора», то у них всего пять забитых мячей в восьми матчах этого сезона — это смешно. Думаю, Карпин сделает правильные выводы.

Результаты российских команд в еврокубках — это показатель. Две команды вылетели, а если быть объективным, еще и «Краснодар» в подвешенном состоянии. Когда складываешь все в одно, то картина вырисовывается вообще не очень приятная. Это уровень нашего футбола, тут никуда не денешься.

Давайте подождем, когда вступят в евросезон наши гранды: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. После их кампаний уже можно будет сделать какие-то выводы. (Севастиан Терлецкий)