Треш в Лиге Европы: Два удаления, серия пенальти и 12 голов с игры!

«Стяуа» обыграл «Бачка-Тополу» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. В основное время обе команды забили по четыре мяча, причем «Бачка-Топола» играла весь второй тайм вдесятером.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте «Стяуа» вышел вперед — 4:3, однако через минуту сербы счет сравняли — 4:4.

В конце первого дополнительного тайма у «Бачка-Тополы» был удален еще один футболист, и последнюю 15-минутку команда доигрывала вдевятером.

При этом за второй дополнительный тайм команды забили еще по два мяча и завершили игровое время со счетом 6:6.

В серии пенальти «Стяуа» все же оказался сильнее — 5:4.

В третьем отборочном раунде румынский клуб сыграет с чешским «Слованом».

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Бачка-Топола» (Сербия) — «Стяуа» (Румыния) — 6:6 д.в. (2:1, 2:3, 2:2). Пенальти — 4:5

Голы: Миличевич, 11 (1:0). Дуронич, 14 (2:0). Коман, 25 (2:1). Ман, 50 (2:2). Лукич, 51 (3:2). Ман, 63 — с пенальти (3:3). Балаж, 90+3 — в свои ворота (3:4). Томанович, 90+4 (4:4). Ман, 105 (4:5). Тумбашевич, 105+1 (5:5). Петре, 108 (5:6). Томанович, 117 (6:6).

Удаления: Поневич (Бачка-Топола), 44. Силаджи (Бачка-Топола), 103.

Судья: Хиглер (Голландия).

17 сентября. Сента. Стадион «Градски».