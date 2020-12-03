Тренер «Вольфсбергера» оценил игру ЦСКА в нападении

Главный тренер австрийского «Вольфсбергера» Фердинанд Фельдхофер прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче Лиги Европы.

— Как удалось обезвредить атаку ЦСКА?

— Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА. Более того, Акинфееву пришлось спасать свою команду после опасного удара. Могу сказать, что наш план на игру сработал.

(Олег Кошелев)