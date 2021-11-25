Только победа над «Лацио» оставляет «Локомотиву» шансы на плей-офф. Все расклады для железнодорожников
У «Локомотива» не очень большие шансы попасть в плей-офф Лиги Европы. Но расклады, при которых москвичи продолжат выступления в этом турнире, еще есть.
Сейчас турнирное положение в группе Е следующее:
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Галатасарай
|
4
|
8
|
3-1
|
2. Лацио
|
4
|
5
|
4-3
|
3. Марсель
|
4
|
4
|
3-3
|
4. Локомотив
|
4
|
2
|
2-5
Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.
Оставшиеся матчи:
5-й тур. «Галатасарай» — «Марсель», «Локомотив» — «Лацио»;
6-й тур. «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».
Для продолжения борьбы в Лиге Европы москвичам нужны следующие расклады:
— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;
— «Локомотив» выигрывает два матча, «Галатасарай» обыгрывает «Марсель», но уступает «Лацио». При этом российский клуб должен обойти итальянский по дополнительным показателям, что будет сделать непросто с учетом поражения 0:2 в первой встрече;
— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и делает ничью с «Марселем», при этом «Марсель» не обыгрывает «Галатасарай», а «Лацио» либо проигрывает турецкому клубу, либо играет вничью. В последнем случае «Локо» нужно будет обойти итальянцев по дополнительным показателям.
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