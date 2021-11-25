Только победа над «Лацио» оставляет «Локомотиву» шансы на плей-офф. Все расклады для железнодорожников

У «Локомотива» не очень большие шансы попасть в плей-офф Лиги Европы. Но расклады, при которых москвичи продолжат выступления в этом турнире, еще есть.

Сейчас турнирное положение в группе Е следующее:

И О Мячи 1. Галатасарай 4 8 3-1 2. Лацио 4 5 4-3 3. Марсель 4 4 3-3 4. Локомотив 4 2 2-5

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:

5-й тур. «Галатасарай» — «Марсель», «Локомотив» — «Лацио»;

6-й тур. «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

Для продолжения борьбы в Лиге Европы москвичам нужны следующие расклады:

— «Локомотив» выигрывает два матча, а «Лацио» не обыгрывает «Галатасарай»;

— «Локомотив» выигрывает два матча, «Галатасарай» обыгрывает «Марсель», но уступает «Лацио». При этом российский клуб должен обойти итальянский по дополнительным показателям, что будет сделать непросто с учетом поражения 0:2 в первой встрече;

— «Локомотив» обыгрывает «Лацио» и делает ничью с «Марселем», при этом «Марсель» не обыгрывает «Галатасарай», а «Лацио» либо проигрывает турецкому клубу, либо играет вничью. В последнем случае «Локо» нужно будет обойти итальянцев по дополнительным показателям.