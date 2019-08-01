Спортивный директор "Нефтчи": "Добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться"

Спортивный директор "Нефтчи" Джейхун Султанов считает, что его команде не стоит расслабляться перед ответным матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала".

– Безусловно, мы добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться, – цитируют "Известия" Султанова. – В Баку нас ждет крайне тяжелый матч. "Арсенал" – очень мобильная команда, которая отлично умеет атаковать. Мы будем играть при своих болельщиках и постараемся пройти в следующий этап квалификации.