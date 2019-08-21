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«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Брагой»

21 августа 2019, 22:53
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Официальный сайт «Спартака» опубликовал новое сообщение перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги». Пресс-служба красно-белых обратила внимание на тот факт, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность.

Встреча пройдет в четверг, 22 августа. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Брага» — «Спартак» (начало — 21.45, время московское).

«В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства, — говорится в сообщении на сайте «Спартака». — Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.

Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность!

Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!"

Ответная встреча пройдет 29 августа в Москве, на стадионе «Открытие Арена».

Брага — Спартак

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, новости, статьи, расписание матчей

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https://spartak.com/news/2019-08-21-vnimaniyu_bolelshchikov_spartaka_v_brage/

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