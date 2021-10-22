«Лион» обыграл «Спарту», «Рейнджерс» выиграл у «Бреннбю»

«Лион» победил пражскую «Спарту» (4:3) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

В параллельной игре «Рейнджерс» переиграл «Бреннбю» (2:0).

«Лион» лидирует в группе А с девятью очками. Далее идут «Спарта» (четыре очка), «Рейнджерс» (три очка) и «Бреннбю» (одно очко).

Лига Европы

Группа А

3-й тур

«Спарта П» (Чехия) — «Лион» (Франция) — 3:4 (2:1)

Голы: Хараслин, 4 (1:0). Хараслин, 19 (2:0). Токо-Экамби, 42 (2:1). Ауар, 53 (2:2). Лукас Пакета, 67 (2:3). Токо-Экамби, 88 (2:4). Крейчи, 90+6 (3:4).

«Спарта П»: Ницэ, Челустка, Ханцко, Панак, Виснер, Павелка (Карабец, 84), Сачек (Крейчи, 73), Хараслин, Минчев (Дочкал, 63), Хложек, Пешек (Полидар, 84).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 69), Денайер, Густо, Энрике (Эмерсон, 46), Тиагу Мендес, Ауар (Какере, 90+4), Гимарайнс, Шакири (Дюбуа, 75), Токо-Экамби, Кадевере (Лукас Пакета, 47).

Предупреждения: Энрике, 25. Густо, 52. Боатенг, 59. Хараслин, 59. Токо-Экамби, 62. Дюбуа, 63. Лукас Пакета, 68. Павелка, 80. Тиагу Мендес, 85.

Удаление: Густо, 74.

Судья: Юг (Словения).

21 октября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Бреннбю» (Дания) — 2:0 (2:0)

Голы: Балогун, 18 (1:0). Руф, 30 (2:0).

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Балогун (Бэйсси, 64), Таверньер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Хаджи (Эрфилд, 78), Ландстрем (Бакуна, 78), Арибо, Руф (Райт, 78), Морелос (Сакала, 71).

«Брннбю» (Дания): Миккельсен, Максе, Ростед, Гаммельбю, Менса (Риверос, 62), Френдруп (Беркейт, 73), Слимане (Радошевич, 46), Хеггхейм, Кэппис (Греве, 81), Павлович, Уре (Хедлунд, 63).

Предупреждения: Ландстрем, 29. Френдруп, 41.

Судья: Йович (Хорватия).

21 октября. Глазго. Стадион «Айброкс».