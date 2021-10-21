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«Монако» без Головина обыграл ПСВ, «Реал Сосьедад» победил «Штурм» в Лиге Европы

21 октября, 23:56
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«Монако» в гостях обыграл ПСВ (2:1) в рамках матча группового турнира Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускает игру, так как не набрал нужные кондиции после травмы. В этой встрече у гостей голами отметились Майрон Боаду Софьян Диоп, у хозяев — Коди Гакпо.

В другом матче группы В «Реал Сосьедад» на выезде победил «Штурм» — 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил шведский форвард Александер Исак.

«Монако» возглавил группу В (7 очков), «Реал Сосьедад» поднялся на вторую строчку (5 баллов).

Лига Европы
Группа B
ПСВ (Нидерланды) — «Монако» (Франция) — 1:2 (0:1)
Голы: Боаду, 20 (0:1). Гакпо, 59 (1:1). Диоп, 89 (1:2).
ПСВ: Дроммел, Рамальо, Макс, Боскальи, Мвене, Обиспо, Гетце, ван Гинкел, Винисиус (Захави, 87), Гакпо (Брума, 65), Мадуэке (Вертессен, 56).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике, Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Мартинш, 74), Тшуамени, Фофана (Матазо, 69), Жан Лукас (Диоп, 75), Фолланд, Боаду (Бен-Йеддер, 70).
Предупреждения: Гакпо, 51. Винисиус, 76.
Судья: Масса (Италия).
21 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

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Сергей Ревенко все материалы автора

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