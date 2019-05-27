Смертин считает, что Баку справится с организацией финала Лиги Европы

Экс-футболист "Челси", а ныне директор РФС по международным отношениям Алексей Смертин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы в Баку, в котором его бывший клуб встретится с "Арсеналом"​.

– Здорово, когда у финалов еврокубков меняются локации. Болельщики для себя могут открыть новые страны и культуры, – цитирует Смертина Sputnik Азербайджан​. – Критика места проведения финала? Насколько я понял, негатив скорее связан с тем, что английским фанатам приходится добираться не прямыми рейсами до Баку, а с пересадкой. Меня лично большие расстояния никогда не смущали – в России иногда на матчи приходилось летать по девять часов. Может, кому-то такая ситуация непривычна. Но это, уверен, не повлияет на организацию и замечательный прием гостей на финале.

Я приезжал в Баку. Очень красивый город, остался под приятным впечатлением, хоть и не было возможности посмотреть все достопримечательности. На финал, к сожалению, попасть не смогу.

Считаю, что фаворита в этой встрече нет. И для "Челси", и для "Арсенала" это главная игра в сезоне. Трофей обоим клубам жизненно необходим. Для "канониров" это вообще билет на следующий сезон в Лигу чемпионов. Уверен, игра будет захватывающей. Конечно, мои симпатии будут больше на стороне "синих". Но и в "Арсенале" есть человек, за которого стоит отдельно поболеть – это Петр Чех, с которым я в свое время становился чемпионом Англии.