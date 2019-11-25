Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом назначена на матч пятого тура Лиги Европы по футболу между российским «Краснодаром» и швейцарским «Базелем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать главному арбитру будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, резервным арбитром назначен Кевин Клэнси.

Матч пройдет 28 ноября в Краснодаре, начало — 18.50 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр