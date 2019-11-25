Шотландец Мэдден назначен на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель»
14:30
Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом назначена на матч пятого тура Лиги Европы по футболу между российским «Краснодаром» и швейцарским «Базелем», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать главному арбитру будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, резервным арбитром назначен Кевин Клэнси.
Матч пройдет 28 ноября в Краснодаре, начало — 18.50 (мск).
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