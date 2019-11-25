Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Шотландец Мэдден назначен на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель»

14:30
Теги:

Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом назначена на матч пятого тура Лиги Европы по футболу между российским «Краснодаром» и швейцарским «Базелем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать главному арбитру будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, резервным арбитром назначен Кевин Клэнси.

Матч пройдет 28 ноября в Краснодаре, начало — 18.50 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир