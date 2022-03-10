Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражения от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы пропускаем слишком много глупых голов, а это дает больше психологической нагрузки. Будем надеяться, что мы сможем вернуть оборонительную надежность, которую мы потеряли. В первом тайме «Айнтрахт» практически не подходил к нашим воротам, за исключением прострела и ошибки, которые позволили им забить.

Игра против «Атлетико» в прошлые выходные и сегодняшняя были похожи. К счастью, мы все еще живы, и нам нужно отправиться в Германию и попытаться изменить ситуацию. Нам нужна солидность в обороне — здесь мы должны прибавлять", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра состоится в Германии через неделю — 17 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».