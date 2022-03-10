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Сегодня, 07:08

«Пропускаем слишком много глупых голов». Пеллегрини — о поражении «Бетиса» от «Айнтрахта»

Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражения от «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражения от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы пропускаем слишком много глупых голов, а это дает больше психологической нагрузки. Будем надеяться, что мы сможем вернуть оборонительную надежность, которую мы потеряли. В первом тайме «Айнтрахт» практически не подходил к нашим воротам, за исключением прострела и ошибки, которые позволили им забить.

Игра против «Атлетико» в прошлые выходные и сегодняшняя были похожи. К счастью, мы все еще живы, и нам нужно отправиться в Германию и попытаться изменить ситуацию. Нам нужна солидность в обороне — здесь мы должны прибавлять", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра состоится в Германии через неделю — 17 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Айнтрахт Ф
Голы
Костич, 14 (0:1), Фекир, 30 (1:1), Камада, 32 (1:2)
Нереализованный пенальти
Борре 52
Бетис
Браво Пеццела Сабали Гонсалес Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Миранда, 61) Родригес Хуанми (Хоакин, 61) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 77) Руибаль (Тельо, 77)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Соу Костич Камада (Ленц, 78) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ламмерс, 86) Кнауфф
Предупреждения
Фекир 23’  -  Соу 25’, Хинтереггер 75’
Судьи
Гвида (Италия)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
Мануэль Пеллегрини
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