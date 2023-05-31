«Севилья» — «Рома»: смотреть видеотрансляцию финала Лиги Европы

В среду, 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) состоится финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Видеотрансляция матча будет доступна на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке.

«Севилья» 6 раз выигрывала Лигу Европы/Кубок УЕФА и является рекордсменом по этому показателю. «Рома» ни разу не побеждала в этом турнире.