«Севилья» разгромила «Дюделанж»

«Севилья» на своем поле разгромила «Дюделанж» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Дублем отметился полузащитник Франко Васкес, еще один гол забил форвард Мунир.

Лига Европы

Группа A

«Севилья» (Испания) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0 (0:0)

Голы: Васкес, 48 (1:0). Васкес, 75 (2:0). Эль-Хаддади, 78 (3:0).

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес (Диегу Карлос, 70), Кунде, Гудель, Васкес, Оливер Торрес, Посо, де Йонг (Эль-Хаддади, 52), Даббур, Рони Лопеш (Хиль, 60).

«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Колс, Лесквой, Бушуари, Штольц (Беттайеб, 79), Лави, Моррен, Бугрин (Натами, 81), Синани, Бернье (Клапп, 76).

Предупреждения: Лесквой, 25. Посо, 66.

Судья: Папапетру (Греция).

24 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».