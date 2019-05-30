"Севилья" поздравила "Челси" с победой в Лиге Европы

"Севилья" на странице в Твиттере поздравила "Челси" с победой в финале Лиги Европы. Также испанский клуб выразил сочувствие проигравшему "Арсеналу", который тренирует экс-наставник севильцев Унаи Эмери.
"Поздравляем "Челси" с победой в Лиге Европы! Сочувствуем "Арсеналу" и Унаи Эмери", - говорится в сообщении.
Congratulations @ChelseaFC on the @EuropaLeague win! 🏆👏— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 29 мая 2019 г.
Commiserations @Arsenal and @UnaiEmery_, you'll bounce back. 💪#UELfinal
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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