Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Севилья» одолела АПОЭЛ с минимальным счетом

3 октября 2019, 23:53
Теги:

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала АПОЭЛ. Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Лига Европы

Группа A

«Севилья» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 (1:0)

Гол: Эрнандес, 17.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Васкес, Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Даббур, 79), Рони Лопеш (Банега, 72), Эль-Хаддади (Хиль, 60).

«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Гентзоглу (Эфрем, 80), Матич, Яколиш, Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Халлениус, 66), Аль-Таамари (Алонефтис, 84).

Предупреждения: Яколиш, 65. Васкес, 77.

Судья: Найхайс (Голландия).

3 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/groups/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир