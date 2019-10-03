«Севилья» одолела АПОЭЛ с минимальным счетом
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала АПОЭЛ. Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Лига Европы
Группа A
«Севилья» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 (1:0)
Гол: Эрнандес, 17.
«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Васкес, Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Даббур, 79), Рони Лопеш (Банега, 72), Эль-Хаддади (Хиль, 60).
«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Гентзоглу (Эфрем, 80), Матич, Яколиш, Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Халлениус, 66), Аль-Таамари (Алонефтис, 84).
Предупреждения: Яколиш, 65. Васкес, 77.
Судья: Найхайс (Голландия).
3 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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