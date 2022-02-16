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Сегодня, 11:49

Семак рассказал о сложностях подготовки «Зенита» перед матчем против «Бетиса»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— В каком состоянии команда выходит после зимнего перерыва? Как скажется нехватка игровой практики в матчах с «Бетисом»?

— Для тренера лучше, когда команда находится в игровом тонусе. В контрольных матчах сложно тот уровень интенсивности переносить на официальные матчи. Состояние игроков разные. Первые сборы были очень сложными, где большая группа игроков не смогла принять участие. Все новички присоединились к нам только на втором сборе и не сыграли столько, сколько мы хотели в плане игровой практики. Те, кто провел оба сбора, готовы лучше. Кто тренировался меньше — хуже. Мы будем соизмерять нагрузку для того, чтобы подтягивать пропустивших тренировки игроков.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
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