Семак: «Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
— Насколько вы довольны новичками?
— Думаю, это хорошие усиление. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.
— Увидим ли мы дебют новичков?
— Скорее всего, да. Вопрос — в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа может выйти любой.
Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.