Семак: «Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков»

Семак рассказал о подготовке к матчу против «Бетиса» в Лиге Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Насколько вы довольны новичками?

— Думаю, это хорошие усиление. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.

— Увидим ли мы дебют новичков?

— Скорее всего, да. Вопрос — в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа может выйти любой.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.