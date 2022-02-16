Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:55

Семак: «Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков»

Семак рассказал о подготовке к матчу против «Бетиса» в Лиге Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Насколько вы довольны новичками?
— Думаю, это хорошие усиление. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.

— Увидим ли мы дебют новичков?

— Скорее всего, да. Вопрос — в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа может выйти любой.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Семак рассказал, что следит за ходом Олимпийских игр в Пекине
Семак: «У «Бетиса» прекрасные исполнители в атакующей линии»
Семак рассказал о сложностях подготовки «Зенита» перед матчем против «Бетиса»
Семак перед матчем против «Бетиса» выбирает между Кержаковым и Одоевским
Ловрен не сыграет против «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
«Бетис» набрал ход перед матчем с «Зенитом». В чем шанс питерцев?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак рассказал о сложностях подготовки «Зенита» перед матчем против «Бетиса»

Семак: «У «Бетиса» прекрасные исполнители в атакующей линии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости